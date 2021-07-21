Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса Украины).

По информации СБУ, пиратом оказался житель Николаевщины. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Впрочем, вместо того, чтобы охранять судно, мужчина сам захватил его.

Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Начались переговоры с менеджерами компании судовладельца, которые продолжались 4 дня.

Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать судно за $6 тыс.

Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $100 тыс. - иначе угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).

Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства.

Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 446 УК Украины, то есть в пиратстве, а именно применение насилия, ограбление или другие враждебные действия в отношении экипажа морского судна. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение злоумышленника проводили сотрудники СБУ, следствие ведут следователи СБУ за процессуального руководства Офиса генерального прокурора Украины.

В соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма, незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства, отнесены к террористическим преступлениям, расследование и противодействие которым является приоритетом современной отечественной спецслужбы.