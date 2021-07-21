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Советник Государственного департамента США Дерек Шолль опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, о том, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики «Северного потока-2». Об этом он сказал в интервью Радио Свобода во время своего визита в Киев 21 июля.

На вопрос, действительно ли Вашингтон давит на Украину в этом вопросе, Шолль ответил: «Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности».

Радио Свобода также спросила у советника Государственного департамента США, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal, - что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства «Северного потока-2».

«Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость», - отметил он.

Напомним, 20 июля издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами заявило, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по «Северному потоку-2».
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