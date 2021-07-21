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В Авдеевке Донецкой области произошел пожар на конвейерной ленте коксового цеха №1 Авдеевского коксохимического завода, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила в Главное управление ГосЧС 21 июля в 9:32.

По прибытию бойцами ГосЧС установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 м длиной 70 м.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Производственный процесс не приостановлен.

Пожар локализован в 10:12, а ликвидирован в 10:21.

От Главного управления было привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
ForUm

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