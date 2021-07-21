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По состоянию на 7:00 21 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация.

Так в Полтавской области обесточены 194 населенных пункта, Кировоградской - 158, Черкасской - 157, Киевской - 121, Днепропетровской - 38, Хмельницкой - 37, Одесской - 32, Сумской - 28 Николаевской - 24, Черниговской - 19, Черновицкой – 15, Винницкой - 14 и Запорожской - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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