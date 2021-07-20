Итальянская кухня любит баловать изысканным вкусом. Но что еще в ней ценно, так это простота рецептов и доступность блюд. Так вышло и с мегапопулярной пиццей «Маргарита»: всего лишь тонкая дрожжевая лепешка, щедро усыпанная сыром моцарелла, томатным соусом и украшенная листьями базилика.

В наши дни отведать вкуснейшее лакомство очень просто: достаточно заказать пиццу Domino's с доставкой на дом. Но так было не всегда.

История пиццы «Маргарита»

Ароматное хрустящее тесто с нежной, сочной начинкой сочетаются настолько удачно, что еще в 1800-х годах этот рецепт мгновенно прижился во дворце королевы Маргариты Савойской.

Почему королевская семья и знать снизошли до крестьянской пищи, грубо говоря, до пшеничного коржа с дарами из огорода? Причина одна – женское любопытство королевы во время одного из визитов в Неаполь. Это совсем не легенда, а документированный факт. Ее величеству просто захотелось откушать местное расхваленное блюдо, но посетить с этой целью какой-нибудь трактир было нельзя. Поэтому неаполитанскую пиццу поручили приготовить лучшему на тот момент повару — Рафаэле Эспозито.

Было бы не совсем честно сказать, что королева восхитилась именно классической версией. Чтобы угодить Маргарите Савойской, повар приготовил два варианта блюда: с томатами и чесноком, а также свой вариант в цветах итальянского флага: с базиликом, белым сыром и беконом. Правительнице так понравилось второе блюдо, что она незамедлительно назвала его в свою честь.

Классический или современный состав?

Пройдя через века, рецепт классической пиццы «Маргарита» держится все на тех же китах: тонко раскатанный корж с начинкой в оттенках итальянского триколора. Правда, вместо свежих помидоров используют томатный соус, чтобы не было лишней влаги и мокрого теста. Да и бекон — не единственный возможный ингредиент. На деле он вообще редкий гость, чаще начинка состоит только из сыра, соуса и базилика. Поэтому блюдо смело можно назвать вегетарианским — из продуктов животного происхождения только моцарелла и/или пармезан.

Впрочем, правильная «Маргарита» — это не только начинка. Секрет в тесте, которое важно хорошо отстоять, раскатать достаточно тонко и выпекать на очень горячем камне для пиццы при высокой температуре. Если не придерживаться правил, итальянской хрустящей корочки не получить, а это испортит все впечатление.

Данное блюдо определенно стоит попробовать, особенно любителям большого количества сыра. На среднюю и большую «Маргариту» в Domino's в Киеве как раз действуют акции каждые понедельник, среду и четверг. Во вторник можно взять сразу две с 80-процентной скидкой на вторую, а на выходных есть хорошие предложения с —30-40 % при заказе от двух до четырех штук.