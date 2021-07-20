также в разделеЭкономика
Кабмин дополнительно направил на выплату пенсий 5,3 миллиарда 23
Минэкономики: ВВП Украины во втором квартале вырос на 6% 13
Газпром купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август 29
Минфин опроверг слова министра о повышении минимальной зарплаты в 2022 году 48
В Украине цены на автогаз взлетели до рекордного уровня 27
В первом полугодии прибыль Приватбанка уменьшилась на 17% 12
Госпродпотребслужбу передадут в управление Минагополитики 10
В Украине зарегистрирована первая тысяча земельных сделок 23
В Украине увеличат минималку до 7700 гривен 57
Минцифры будет сотрудничать с Amazon 23
С начала запуска рынка земли в Украине заключено 774 сделки купли-продажи 43
Субсидии уже переназначили для 2 млн человек 16
Милованов: Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы 16
Госпродпотребслужба отменит штраф «Новой почте» на 326 млн 13
НАПК обратилось в суд, требуя разорвать контракт с Витренко 15
Суд ЕС принял решение, которое ограничивает прокачку газа в обход Украины 26
Холдинг «АВК» опроверг свое банкротство 25
НБУ снимет ограничение на покупку инвалюты без обязательств 22

Цены на жилье в Украине в апреле-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 14%, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службф статистики.

В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 12,8%, на вторичном - на 14,7%.

На первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,8%, двухкомнатные - на 11,2% и трехкомнатные - на 16,2%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,8%, двухкомнатные - на 16,5%, а трехкомнатные - на 14,6%.

С начала года цены на жилье в Украине выросли на 9,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По прогнозам Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, жилье на первичном рынке по итогам первого полугодия выросло в цене на 15-18%, а уже по итогам года может подорожать на 25%. На вторичном рынке жилье в зависимости от региона уже выросло в цене на 7-10%, а к концу года может подорожать в целом на 12%.

Цены на жилье в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 8,8%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном - на 9,8%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги