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На Киевщине Украинская Православная Церковь проведет православный скаутский лагерь «Летние зори».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу организации «Православные скауты Украины», лагерь пройдет с 1 по 13 августа в лесу возле поселка Клавдиево-Тарасово.

«Наш лагерь — это возможность не только пройти захватывающие испытания, но и развить свои творческие способности, изменить себя и найти настоящих друзей» — пишут организаторы.

Участников ждут мастер-классы по хореографии, рисованию, фотографии, актёрскому мастерству, квесты, занятия по скаутским специализациям, интересные приключения и активности.

Как сообщают организоторы, дети будут ежедневно общаться со священниками — протоиереями Владимиром Тукало, Сергием Навалихиным, Иоанном Тронько и иереем Игорем Оленевым. 

В рамках лагеря просто в лесу будет совершена Божественная литургия.

Записаться для участия в лагере могут дети возрастом от 8 до 16 лет.

Как сообщалось, в Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ.
ForUm

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