Центр информации Украинской Православной Церкви открыл аккредитацию журналистов центральных и региональных СМИ на праздничные мероприятия 27-28 июля в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира - на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре.

Как сообщают организаторы, аккредитация представителей центральных и региональных СМИ продлится до 25 июля, 16.00, после чего списки на получение пропусков будут закрыты. Попасть на события только по редакционным удостоверениям будет невозможно.

Вход журналистов на Владимирскую горку будет осуществляться исключительно по пропускам и спискам, которые будут находиться у охраны мероприятия. Аккредитованные журналисты получат информацию обо всех событиях, времени и месте проведения мероприятий.

На Владимирской горке возле памятника князю Владимиру будут обозначены территории: «Телевидение», «Пресса» (план-схему с указанием «Вход» журналисты получат на личную электронную почту, которую укажут при аккредитации).

Накануне торжеств в Киево-Печерской лавре состоится брифинг по случаю прибытия в столицу святых мощей и чудотворных икон Богородицы. Святыни будут украшать для участия в торжествах (время и место аккредитованным СМИ будет сообщено дополнительно).

27 июля в 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. После молебна Предстоятель УПЦ поздравит верующих с Днем Крещения Руси.

В 13.30-13.40 начнется Крестный ход со святынями: от Владимирской горки - к Киево-Печерской лавре.

Центр информации УПЦ, обращая внимание на опыт прошлых лет, просит телеканалы и информационные агентства аккредитовать на события 27 июля две съемочные группы.

Первая группа может присутствовать на Владимирской горке и осветить события 12.30-13.40. С момента движения Крестного хода эта группа часто остается заблокирована потоком людей на выходе с Владимирской горки.

Вторая группа сможет снять движение Крестного хода по центральным улицам столицы и побывать на брифинге по итогам события.

В 17.00 на площади перед Успенским собором начнется Всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

28 июля в 07.45 в Киево-Печерской лавре начнется брифинг, на котором будут сообщены подробности торжеств в честь Дня Крещения Руси в разных регионах Украины и анонсирован всеукраинский колокольный звон благовест – акция «Слава Тебе, Боже!».

В 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. Во время богослужения верующие смогут поклониться святыням.

Аккредитация СМИ обязательна. Заявки принимаются на адрес [email protected], об отправке письма сообщайте по телефонам (066) 095 14 76 или (068) 876 50 96.

ВАЖНО! ЗАЯВКА должна содержать: ФИО представителя СМИ (без сокращений), должность, номер мобильного, электронную почту журналиста, название события, на которое происходит аккредитация.

Аккредитация продлится до 25 июля, 16.00.

Если редакция планирует, чтобы один ее представитель забрал пропуска на всю группу, нужно предоставить письменную ДОВЕРЕННОСТЬ на редакционном бланке ( подпись руководителя, печать организации) с ФИО сотрудников, на которых он получает пропуска и указанием их должностей, номеров мобильных и электронных адресов – для оперативного информирования об изменениях и подробностях мероприятий.

Аккредитованные журналисты смогут получить пропуска 26 июля с 09.00 до 20.00 в Киево-Печерской лавре, корпус 70-А, Центр информации УПЦ. Для получения пропуска - предъявить журналистское удостоверение СМИ и паспорт.

ВНИМАНИЕ! На праздничных мероприятиях при себе обязательно иметь пропуск, паспорт и удостоверение редакции, от которой аккредитован журналист.