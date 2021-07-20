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В Тернопольской области в селе Тетильковцы Шумского района освятили накупольные кресты храма, который УПЦ строит вместо захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.

Фото: facebook.com/Шумщина Православна

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Шумщина православная» в фейсбук, освящение совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Владыка поблагодарил настоятеля храма, благодетелей и прихожан за труды.

«Искренняя благодарность в помощи строительства храма православному благодетелю и меценату Андрею Бибе, прихожанам, которые трудятся и всем добрым людям. Православная община мужественно хранит чистоту веры Христовой, являясь настоящими детьми Божьими, ведь во время испытаний они не растерялись, а явили единство во Христе нашему Спасителю и Его Церкви», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Винницкой области в селе Вербовец 18 июля агрессивно настроенные представители ПЦУ пытались захватить храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ. 

 
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