Если кажется, что общение с конкретным человеком вызывает лишь горечь и обиды, что этот человек заблуждается — лучше временно отойти в сторону и искренне помолиться о нем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Многие христиане подвержены духу разделения. Особенно это проявляется в последние два года в связи с известной пандемией и, вызванными ею карантинными мерами. Общество поделилось на тех, кто безоговорочно принимает любые карантинные меры, принимаемые в данный момент и на тех, кто их полностью отрицает. Это право свободной личности — делать выбор. Но грустно, что люди, раз приняв некую позицию, превращаются в ее пламенных адептов, объявляя всех несогласных врагами», — отметил владыка.

Митрополит Антоний констатировал, что доходит до того, что любой человек, не разделяющий, в отличие от адепта той или иной крайности, его точку зрения, становится чуть ли не преступником Божественного закона.

«Активисты даже не сомневаются в своей собственной правоте и в том, что именно они исполняют Божью волю. Таким самоуверенным «исполнителям Божьей воли» хотелось бы напомнить, что подлинное исполнение воли Господа — это любовь к ближнему. А любовь, это часто и снисхождение. Даже к тому, кто ошибается и заблуждается», - сказал архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что любовь, прощение и снисхождение к ближнему, это не просто то, к чему нужно стремиться, это «маркер — который лучше всяких богословских аргументов, наиболее явственно показывает истинность Церкви».

«В преддверии празднования Крещения Руси, когда вместе молитвенно будем взывать к Богу, свидетельствуя о своей вере, стойкости и единстве, прошу быть терпимее, добрее и снисходительнее друг ко другу», - обратился ко всем владыка.

В завершении митрополит Антоний пожелал, что злобные споры и полемический задор были выброшены из среды. «Если кажется, что общение с неким конкретным человеком вызывает лишь горечь и обиды, если кажется, что этот человек заблуждается — лучше временно отойти в сторону и искренне помолиться о нем», - заключил он.