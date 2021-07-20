В Полтаве православные волонтеры УПЦ встретились с детьми-пациентами областной психиатрической больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, с маленькими пациентами также провел встречу священник.

«Началось все с проповеди отца Андрея, которая постепенно перешла в беседу и никого не оставила равнодушным. Дети задавали свои вопросы и внимательно слушали ответы батюшки», - отмечается в сообщении епархии.

Встречу организовал по благословению митрополита Филиппа руководитель центра «Благо» протоиерей Андрей Симон.

После беседы волонтеры УПЦ провели для детей игры в футбол, бадминтон, прыжки на скакалке, строительство из конструктора, катание на качелях. Также они привезли продукты и сладости.

Как сообщалось ранее, сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.