также в разделеРелигия
В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на торжества 27-28 июля в честь 1033-летия Крещения Руси
На Тернопольщине освятили накупольные кресты храма, который УПЦ строит вместо захваченного ПЦУ 6
Митрополит Антоний объяснил, почему не нужно вступать в споры 6
В Днепре УПЦ организовала благотворительные обеды для бездомных 7
На Виннитчине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ 11
В День Крещения Руси во всех монастырях и храмах УПЦ будут звонить колокола 30
Священник УПЦ рассказал, кто всегда выступает против Крестных ходов 12
Митрополит УПЦ рассказал, как грех незаметно убивает душу человека 19
Священник УПЦ рассказал о причинах детской неуправляемости 11
На Закарпатье освящен храм УПЦ 11
Крестный ход УПЦ ко Дню Крещения Руси пройдет с соблюдением санитарных требований 12
Митрополит Антоний рассказал о святынях, которые прибудут в Киев на торжества в честь 1033-летия Крещения Руси 12
Патриарх Кирилл рассказал о том, как Сергий Радонежский стал святым 17
На Житомирщине освятили новый храм УПЦ 12
В Одессе верующие УПЦ отметили память святителя Иннокентия Херсонского 14
В Одессе УПЦ открыла «Аллею верности, любви и примирения» 12
В РПЦ назвали священников ПЦУ самозванцами, легитимизированные Фанаром 10
В Киеве ко дню святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны УПЦ проведет концерт 15

В Полтаве православные волонтеры УПЦ встретились с детьми-пациентами областной психиатрической больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, с маленькими пациентами также провел встречу священник.

«Началось все с проповеди отца Андрея, которая постепенно перешла в беседу и никого не оставила равнодушным. Дети задавали свои вопросы и внимательно слушали ответы батюшки», - отмечается в сообщении епархии.

Встречу организовал по благословению митрополита Филиппа руководитель центра «Благо» протоиерей Андрей Симон.

После беседы волонтеры УПЦ провели для детей игры в футбол, бадминтон, прыжки на скакалке, строительство из конструктора, катание на качелях. Также они привезли продукты и сладости.

Как сообщалось ранее, сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
11
Теги