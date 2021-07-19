Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.

Об этом говорится в обзоре ВВП, сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что падение ВВП за 1 квартал 2021 года, по предварительным данным Госстата, составило 2,2% по сравнению с соответствующим кварталом 2020 года.

«Динамика ВВП 1 квартала 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Во 2 квартале 2021 годаэкономическое восстановление хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако, с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд - по предварительным оценкам Минэкономики по итогам 5 месяцев рост ВВП оценен на уровне 0,7%», - заявили в Минэкономики.

При этом, такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее.

«Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым «отставанием» развития строительства и сельского хозяйства.

По расчетам Минэкономики, рост во II кв. 2021 составит около 6% (к II кв. 2020 года). В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание», - подчеркнули в министерстве.

«Способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, которая станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%», - говорится в обзоре.