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В день праздника Крещения Руси 28 июля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен перезвон «Благовест».

Фото: Турправда

Как сообщает Центр информации УПЦ, проведение акции церковного звона «Слава Тебе, Боже!» благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Молитвенный перезвон колоколов во всех епархиях УПЦ начнется в 12.00 и продлится 15 минут.

Как сообщалось ранее, верующие придут на Владимирскую горку в День Крещения Руси и пройдут Крестным ходом, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором лавры. Начало - в 09.00.

В Киево-Печерскую лавру на торжества ко Дню Крещения Руси прибудут православные святыни из разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.
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