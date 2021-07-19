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Когда всё направлено на развитие детской вседозволенности, ребёнок становится неуправляемым.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Первая причина – незрелость родителей. Речь не о возрасте и не о житейской опытности. Речь о готовности мужчины и женщины стать родителями. В наше время ценностных систем чуть меньше, чем людей на планете. Каждый знает всё сам, каждый сам себе эксперт, специалист, знаток. Добавьте к этому тот факт, что не менее чем полмира носится с разнообразными «правами», «личностными особенностями» и «свободными выборами», и вы получите картину, где детская неуправляемость не только терпима или даже нормальна, а хорошо, если ещё законом не охраняется. Культивирование в ребёнке мысли о собственной уникальности и исключительности, упор на развитие «личностных особенностей» и «лидерских качеств», возведённый в ранг нормы крайний индивидуализм, предпочтение собственных интересов чему бы то ни было другому», — сказал отец Владимир. 

Второй причиной детской неуправляемости протоиерей Владимир Пучков считает родительские амбиции. 

«Всё должно происходить в своё время. Ребёнок в процессе взросления проходит несколько этапов роста, и отношение к нему родителей на каждом из этапов должно быть адекватным. Разнообразные методики раннего развития детей сегодня доступны везде и всюду. И амбициозные родители пользуются ими, воплощая в жизнь свои мечты, мало задумываясь о том, что ребёнок вовсе не обязан удовлетворять их амбиции и нормальное детство для всё того же развития куда важнее, чем куча навыков, ни с какой стороны не нужных младенцу. Лишая детей детства ради собственного тщеславия, родители сами создают условия для возникновения у них самых разнообразных психологических проблем, поскольку всё должно быть в своё время и чрезмерная, несвоевременная нагрузка почти всегда сказывается на психике ребёнка и, как следствие, на его поведении», — убежден он. 

В завершении священник обратился к родителям неуправляемых детей, и тем, кто не против детской неуправляемости избежать. 

«Во-первых, воспитывая детей, родителям следует не забывать воспитывать самих себя, а во-вторых, нужно нагружать детей в соответствии с их возрастом и естественными способностями. Это если и не застрахует семью от неуправляемости ребенка целиком, то хотя бы сведёт вероятность её появления к минимуму», — заключил отец Владимир. 
ForUm

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