Власти Киева приняли решение сдать часть площадей Житнего рынка, который является коммунальным имуществом, в аренду частным владельцам. Но при условии, что на первом этаже останется традиционный продуктовый рынок, заявили в Департаменте предпринимательства и развития промышленности.

В Департаменте подчеркнули, что Житный рынок на Подоле – один из старейших рынков столицы. Нынешнее его помещение было построено в 1980 году. И сегодня, после более 40 лет эксплуатации, требует капитальной реконструкции.

«Главное требование к арендатору – на первом этаже Житнего рынка должен работать рынок для традиционной торговли продуктами питания. Должны быть оборудованы современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места. Вторая важная вещь - потенциальный арендатор будет определен через аукцион Prozorro по принципу наибольшей ставки, пополнит бюджет столицы. Кроме того, задача арендатора - привлечь инвестиции на реконструкцию помещения рынка», - отметили в департаменте.

Процедура передачи в аренду, при условии определения победителя на открытых торгах, будет происходить в соответствии с законом Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Напомним, к коммунальной собственности города относятся сегодня такие столичные рынки: Владимирский, Бессарабский и Житний.