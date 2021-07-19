Власти Австралии вышлют из страны британскую журналистку ультраправых взглядов Кэти Хопкинс после ее публичных признаний в нарушении карантинного режима.

Как передает Укринформ со ссылкой на Австралийскую телерадиовещательную корпорацию ABC, об этом сообщила министр внутренних дел страны Карен Эндрюс.

«Мы выдворим ее из страны, как только сможем это организовать, - сказала министр. - Надеюсь, это произойдет в ближайшее время».

Отмечается, что находясь в отеле Сиднея на обязательном карантине, Хопкинс разместила в интернете видео, где похвасталась, что нарушала установленные ограничения. В частности, по словам журналистки, она открывала дверь людям, которые доставляли ей пищу, при этом была голая и без маски.

Австралия остается закрытой для иностранцев, но Хопкинс получила разрешение на въезд для участия в реалити-шоу.

Видео журналистки вызвало возмущение в стране, ведь тысячи австралийцев не могут попасть из-за границы домой, поскольку на прошлой неделе правительство ограничило въезд, пытаясь сдержать распространение штамма Delta.

Продюсеры телешоу уже сообщили, что оно пройдет без Хопкинс. Они также «решительно осудили ее безответственные и бессмысленные комментарии во время карантина».

Как добавила глава МВД Австралии, виза журналистки была аннулирована за одну ночь.