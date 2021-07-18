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В воскресенье, 18 июля, с 10:30 ограничили въезд в Киев тяжеловесного транспорта. Решение принято в связи с жарой.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из - за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в сообщении.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00), добавили в полиции.
ForUm

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