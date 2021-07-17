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В Черновицкой области ко дню памяти Царственных Мучеников более 1 тыс верующих УПЦ прошли 25 км крестным ходом. 

Фото: Нацполиция 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода прошли с Черновцов до храма святых Царственных Мучеников в Сторожинце. 

Молитвенное шествие началось в 07:30 от храма святых апостолов Петра и Павла. Духовенство и верующие прошли через населенные пункты Заволока, Михальча, Каменная и Глыбочек.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что руководители ГУНП в Черновицкой области задействовали достаточное количество полицейских, которые следили за соблюдением общественного порядка, «чтобы не допустить правонарушений и провокаций на мирном собрании».

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области к празднику Рождества пророка Иоанна Крестителя тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли 40 км крестным ходом из Черновцов в монастырь апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Крещатик Заставновского района.
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