В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился ребенок с редким дефектом - тремя головами, сообщает DailyStar.
Отмечается, что младенец родился в результате нормальной беременности.
Две дополнительные головы соединены с задней частью “нормальной” головы младенца и покрыты волосами.
Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.
Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.
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