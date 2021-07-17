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В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился ребенок с редким дефектом - тремя головами, сообщает DailyStar.

Отмечается, что младенец родился в результате нормальной беременности.

Две дополнительные головы соединены с задней частью “нормальной” головы младенца и покрыты волосами. 

Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.
ForUm

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