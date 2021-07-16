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Если президент Владимир Зеленский думал, что ему позволено творить все, что угодно: вводить тотальную цензуру, запрещать независимые телеканалы, преследовать и пытаться на корню уничтожить инакомыслие - то он очень жестоко просчитался. В Украину прибыла делегация ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. В состав делегации вошли: старший советник, а ранее директор Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, советник Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы Айдар Ботагаров и сотрудник Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Адис Мустеданаджика. Международная общественность наконец-то укажет Зеленскому его место, защитив и восстановив в правах независимые телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Президенту надо наконец-то понять одно: он не всесилен. Если ему путем циничного вранья и манипуляций удалось взобраться на вершину политикума страны, то это не означает, что он покорил ее и сможет творить все, что ему заблагорассудится. Свобода слова в мире ценится очень высоко. И в президента, который рассказывает, какой он современный демократ, и в то же время без суда и следствия, просто по щелчку пальцев закрывает крупнейшие СМИ просто за то, что они осмелились говорить правду, а не замыливать людям глаза, все мировые лидеры будут тыкать пальцем как в балабола. Никто не воспримет всерьез человека, который обивает пороги разных стран с лозунгами о построении современной страны, одновременно разводя в ней тиранию. 

ОБСЕ - это всего лишь первый звонок для Зеленского. Вопрос о незаконном закрытии "112 Украина", NewsOne и ZiK уже подняли в Парламентской ассамблее Совета Европы и в ближайшее время вынесут свою оценку уровню "демократии украинского президента". А до этого свой вердикт обнародовали Организация Объединенных Наций, заявив в отчете верховного комиссара ООН по правам человека о незаконности закрытия независимых СМИ, и Европейский парламент, который в своей резолюции указал на недопустимость репрессий против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Тысячи мировых СМИ, начиная от топовых, которые читают лидеры стран, заканчивая небольшими местными, написали более 55 тыс. публикаций о том, что означает "свобода слова по-Зеленски": закрыть инакомыслящих, стереть любые упоминания о независимых медиа, заставить замолчать журналистов, которые привыкли говорить правду. Любой другой адекватный глава государства, таким образом опозорившись на весь мир, давно подал бы в отставку, если у него имеются хоть какие-то представления о чести и совести. Однако Зеленский продолжает править, думая, что это ему сойдет с рук. 

У него остается фактически последний шанс доказать всем и в Украине, и за рубежом, что он достоин занимать кресло руководителя страны. Для этого ему необходимо будет одно: восстановить "112 Украина", NewsOne и ZiK в своих правах и перестать преследовать инакомыслящих. Тогда он, может быть, войдет в историю как президент, сумевший исправить свою колоссальную ошибку. Иначе его навсегда запомнят как местечкового диктатора, который волей случая руководил страной.

 
Игорь Вальский, ForUm

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