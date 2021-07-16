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В Закарпатской области духовенство и волонтеры Украинской Православной Церкви провели благотворительный праздник для детей из медицинского ребцентра Ужгорода.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, для детей-инвалидов из медико-социального реабилитационного центра «Дорога жизни» организовали загородный отдых с играми, бассейном и полевой кухней.

Детей вывезли на лесную базу отдыха с бассейном на Закарпатье. Здесь организовали полевую кухню, а игры с волонтерами и общение со священниками дополняли встречу. В мероприятии участвовал председатель епархиального отдела по делам катехизации протоиерей Василий Поп, председатель Информационного отдела протоиерей Александр Монич, а также от Кировоградской епархии председатель информационного отдела протодиакон Иван Ганчин.

Как сообщалось ранее, в Мукачево начал работу православный летний лагерь Украинской Православной Церкви для детей с особыми потребностями.

Детский лагерь «Тропинка добра» организовал епархиальный молодежный отдел в областном реабилитационном центре.

 
ForUm

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