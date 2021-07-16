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На Черкасчине в поселке Чернобай освятят новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, Свято-Варваровский храм церковная община строила в течение 18 лет.

Чин освящения храма и первую Божественную литургию совершит архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий 24 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Как сообщалось ранее, в Кадиевке Луганской области будет построен храм УПЦ в память Всех святых.

На Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

На Закарпатье митрополит Хустский и Виноградовский Марк освятил храм УПЦ в честь святых Жен Мироносиц в поселке Буштино.
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