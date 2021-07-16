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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 224 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«224 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. В общем летальных случаев от коронавируса - 5213. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 216 435», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирусом, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 172 человека. В общем коронавирус преодолели 207272 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 31, в Подольском - 30 и в Шевченковском районе - 28 случаев», - отметил Кличко.

В Украине за сутки 15 июля зафиксировано 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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