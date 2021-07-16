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За сутки 15 июля 2021 в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 422 человека;
  • летальных случаев - 17;
  • выздоровели - 616 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 18276 человек,
  • методом ИФА - 8942 лица,
  • экспресс-тестами - 14372 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2243605 человек;
  • выздоровели - 2180281 человек;
  • летальных случаев - 52 702;
  • проведено ПЦР-тестов - 11120046.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

 
ForUm

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