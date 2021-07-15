На Тернопольщине в Успенском соборе Почаевской лавры на съезд монашества собрались наместники (игумены) и игуменьи, представители монастырей и скитов Украинской Православной Церкви.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в съезде принимают участие 22 архиерея и более 300 наместников (игуменов), настоятельниц и представителей монастырей и скитов.

Первую часть форума возглавил глава отдела по делам монастырей, наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел (Лебедь). Секретарь съезда - митрополит Арсений (Яковенко), наместник Святогорской лавры.

После общей молитвы было зачитано обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Работу съезда открыло выступление главы Синодальной комиссии по делам монастырей митрополита Павла. Владыка рассказал об истории и сути монашества.

«Монашество - органическая часть Церкви с первых дней её существования», - подчеркнул митрополит Павел.

Настоятельница Архангело-Михайловского монастыря Одессы игумения Серафима (Шевчик) подняла тему современных вызовов Церкви. Она привела примеры фактов противостояния монастырей УПЦ в борьбе за сохранение церковного единства и сохранения канонов за последние 30 лет.

Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев) в своем докладе объяснил суть первенства архиереев в Церкви согласно каноническому праву и рассказал, чем опасна «папская ересь», все более проявляющаяся в действиях патриарха Константинопольского Варфоломея.

«Разрешить сложившуюся ситуацию можно только путем соборного обсуждения», - отметил владыка Сильвестр. Украинская Православная Церковь, по его словам, делает всё, чтобы такое обсуждение состоялось.

Далее участники съезда заслушали проекты обращений к президенту Украины, премьер-министру Украины, главе Верховной Рады, министру культуры.

Участники съезда призывают главу государства Владимира Зеленского отозвать своё приглашение посетить Украину патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Также участники съезда призвали Президента Украины сделать всё возможное для скорейшего восстановления мира на Востоке Украины и поспособствовать отмене антицерковных законов «О переименовании» (закон 2662-VIII) и легализации захватов храмов (закон №2673-VIII) и тем самым прекратить межрелигиозную вражду в Украине.

Документы содержат призыв возобновить регистрацию уставов монастырей и новых игуменов. За 2015-2021 годы УПЦ открыла 30 новых обителей, но ни одна из них не была зарегистрирована как юридическое лицо, что мешает им жить полноценной жизнью.

Монашествующие просят снизить для монастырей тарифы на коммунальные услуги, поскольку обители не являются прибыльными организациями, и призывают власти не принимать законопроекты, не допускающие священников УПЦ к военному и медицинскому капелланству.

«Церковь благословляет своих чад на ратный подвиг. Но если у наших прихожан не будет возможности окормляться у своих священников, стоит ли их благословлять на это?» - отмечается одном из документов.

Утвержденные тексты обращений будут опубликованы по завершении работы съезда.