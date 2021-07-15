В Кадиевке на Луганщине появится новый храм Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, чин на основание храма совершил епископ Иринарх.
Будущий храм Украинской Православной Церкви будет построен в память Всех святых.
Как сообщалось ранее, на Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.
На Закарпатье митрополит Хустский и Виноградовский Марк освятил храм УПЦ в честь святых Жен Мироносиц в поселке Буштино.
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