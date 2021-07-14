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Владимир Зеленский подписал указ № 294/2021 «Об установлении отличия президента Украины «Национальная легенда Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров Украины.

Правительство должно до 9 августа текущего года представить на утверждение главе государства проект Положения об отличии «Национальная легенда Украины» и проекты рисунка.

Изготовлением отличия и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

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