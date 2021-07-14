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Киберспециалисты СБУ заблокировали схему присвоения бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП «Киевпастранс» КГГА. Схема нанесла столичной общине ущерб на сумму 3,5 млн грн.

Установлено, что должностные лица коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 годов. Согласно подписанному документу представители фирмы имели направить на соответствующие посты квалифицированных охранников для круглосуточного дежурства.

Однако сотрудники СБУ задокументировали фактическое отсутствие охраны на нескольких объектах транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайных станциях и депо. При этом бюджетные деньги, которые фирма получила во исполнение условий договора, были выведены в тень.

В рамках уголовного производства Служба инициировала проведение судебной экономической экспертизы. Специалисты подтвердили факты противоправной деятельности и установили убытки бюджета киевской общины.

Сейчас руководителю охранной структуры сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

 
ForUm

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