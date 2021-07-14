Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует приговор Высшего антикоррупционного суда от 14.07.2021, которым бывшего следователя Генеральной прокуратуры Украины признали невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«САП не согласна с оправдательным решением суда первой инстанции и после получения полного текста приговора обжалует его в Апелляционный палате Высшего антикоррупционного суда», - говорится в сообщении.

Напомним, бывшего следователя ГПУ прокуроры САП и детективы НАБУ обоснованно подозревали в получении неправомерной выгоды, а именно скретч-карт на бензин, которыми он завладел во время проведения 29 июля 2016 обыска в домовладении главы Свидивоцкого сельского совета Черкасского района, в то время подозреваемого в получении неправомерной выгоды.