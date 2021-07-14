В Ровно при поддержке Украинской Православной Церкви 28 июля состоится вечер духовной музыки «Из Грузии - с любовью» к 1033-летию Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, схиархимандрит Серафим Бит-Хариби в сопровождении хора Грузинского монастыря исполнит духовные песнопения на родном языке Христа - арамейском.

Концерт состоится в Ровенском областном музыкально-драматическом театре по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея. Начало в 19.00.

В концерте примут участие сестры из Николаевского Городокского женского монастыря.

Схиархимандрит Серафим – этнический ассириец, духовник православной ассирийской общины в Грузии, настоятель Старо-Кандского монастыря Тринадцати ассирийских отцов. Он – один из двух людей в мире, кто совершает Божественную литургию на арамейском, языке Иисуса Христа. Слушать его песнопения в Грузию приезжают со всего мира. По признанию исполнителя, выходя на сцену к людям, своим пением он молится за присутствующих.

Отец Серафим вместе со звездами украинской эстрады спел песнопение «Христос Воскрес», которое ко дню Пасхи 2021 года представил народный артист Украины Александр Пономарев. Видео собрало свыше 2 миллионов просмотров на YouTube.