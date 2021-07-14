также в разделеРелигия
В Ровно ко Дню Крещения Руси прозвучат духовные песнопения на арамейском языке 4
Митрополит УПЦ объяснил, для чего создан ад 9
В Полтавской области тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Божьей Матери 9
В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку для онкобольных детей 10
На Тернопольщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к месту рождения Амфилохия Почаевского 10
Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть благодарным 13
В Киево-Печерской лавре до 18 июля проходит православная ярмарка «Петропавловская» 16
В РПЦ рассказали об усугублении раскола в Кипрской Церкви из-за признания ПЦУ 23
В Святогорскую лавру прибыл гуманитарный груз от православных УПЦ Винничины 12
Митрополит Онуфрий рассказал, каким качествам учат апостолы Петр и Павел 12
На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом к Домбокскому монастырю 14
В Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ 43
В Закарпатской области освящен новый храм УПЦ 12
В Одессе верующие УПЦ почтили чудотворную Касперовскую икону Божией Матери 18
В УПЦ рассказали, какие качества помогали апостолам стать святыми 22
В УПЦ объяснили, имеет ли значение количество детей в семье 27
В Луцке появится новый храм УПЦ в честь Волынской иконы Богородицы 14
Винницкая епархия УПЦ передала 4 тонны гуманитарной помощи для Святогорской лавры 21

В Киевской области продолжается восстановление Спасо-Преображенского Межигорского монастыря - выдающегося культурного, духовного и исторического памятника украинского народа и казачества.

Как сообщает Центр инфомации УПЦ со ссылкой на страницу Межигорского монастыря в Фейсбук, 13 июля над строящимся храмом преподобного Льва Оптинского установили купол.

«13 июля. Собор славных и всехвальных 12-ти Апостолов. Знаменательный день для Святой Киево-Межигорской Спасо-Преображенской обители. Над храмом преподобного Льва Оптинского воссиял золотой купол!», - сообщают на странице обители.

*В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».

В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.

Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь - предок писателя Николая Гоголя.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.

На данный момент братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.

В Межигорской обители принимают записки о здравии и упокоении, поминания на Литургию, сорокоусты, молебны по старинному Требнику Петра Могилы, заупокойные службы: панихиды, литии, парастасы.

Реквизиты для оказания помощи обители ЗДЕСЬ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги