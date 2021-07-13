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В Свято-Успенскую Святогорскую лавру прибыло 19 тонн гуманитарной помощи от верующих Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Святогорской лавры, 12 июля в монастырь прибыл 23-й благотворительный рейс из Винничины.

«Православными Винницкой епархии было собрано 19 тонн груза. Это 3 тонны консервации, 2 тонны круп и сахара, 5 тонн зерна, 4,5 тонны овощей, 2,5 тонн яблок. Для беженцев и людей без средств к существованию неравнодушные соотечественники передали 2 тонны одежды и др. вещей. Также винничане привезли в Лавру 100 саженцев деревьев», - отметили в пресс-службе Святогорской лавры.

По словам организаторов сбора, в сборе гуманитарной помощи принимали участие духовенство и прихожане Винницы, а также Винницкой и Черкасской областей.

К благотворительной инициативе присоединились местные фермерские хозяйства.

Как сообщалось ранее, за 6 лет верующие Винницкой епархии передали переселенцам, проживающим в Святогорской лавре, около 400 тонн гуманитарной помощи.

В начале года в сети появился документальный фильм «Рейс-22», который рассказывает о помощи Винницкой епархии Украинской Православной Церкви переселенцам, проживающим в Святогорской лавре.

 

 
ForUm

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