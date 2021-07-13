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На Закарпатье освящен новый храм Украинской Православной Церкви в поселке Буштино.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православне Закарпаття», чин освящения храма в честь святых Жен Мироносиц совершил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

После освящения владыка возглавил первую Божественную литургию.

Архиерею сослужили викарий Хустской епархии епископ Угольский Симеон и духовенство епархии.

Как сообщалось ранее, на Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

В Черниговской области освящен после реставрации Георгиевский храм в селе Липов Рог.
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