На Закарпатье освящен новый храм Украинской Православной Церкви в поселке Буштино.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православне Закарпаття», чин освящения храма в честь святых Жен Мироносиц совершил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.
После освящения владыка возглавил первую Божественную литургию.
Архиерею сослужили викарий Хустской епархии епископ Угольский Симеон и духовенство епархии.
Как сообщалось ранее, на Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.
В Черниговской области освящен после реставрации Георгиевский храм в селе Липов Рог.
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