Укрзализныця подписала договор на поставку и установку нового главного эскалатора страны на Центральном вокзале в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве вместо старых эскалаторов будет установлено два новых современных и мощных Heavy Duty. Победителем торгов в системе Prozorro на их поставку и установку стало ООО «Мицуи Украина». Компания за свои услуги получит почти 13 млн грн, что на 16% меньше, чем планировалось потратить. Всего в тендере на закупку эскалаторов приняли участие 4 компании. Предложения двух компании были отклонены из-за несоответствия условиям тендерной документации.

«История с заменой главного эскалатора страны тянется с 2016 года. К сожалению, ни одному руководителю компании пока не удалось выполнить эту простую на первый взгляд задачу. Все ранее объявленные тендеры блокировались в Антимонопольном комитете или в судах. Также был достигнут консенсус с производителем в 2019 году, когда эскалатор планировалось приобрести в лизинг. Наконец нам удалось подписать соглашение на замену эскалаторов, поэтому не позднее чем за 9 месяцев центральные железнодорожные ворота страны получат новые эскалаторы», - рассказал и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Высота новых подъемников составит 6,5 м, они будут установлены на месте действующих. Работать эскалаторы должны не менее 20 часов в сутки и обслуживать 7300 посетителей вокзала в час. Кроме обычных опций, новые эскалаторы будут LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил. Также производитель обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание эскалаторов течение 60 месяцев.

«График поставки и установки новых эскалаторов разработан с учетом удобства для пассажиров и минимизации полной их остановки. Так, подъемники будет полностью остановлено лишь на один месяц», - резюмировал Юрик.

Напомним, нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский.

ООО «Мицуи Украина» является официальным представителем известных производителей комплектных лифтов, эскалаторов и траволаторов Hanson Lift (Suzhou) Co., Ltd и Prima Trading (Suzhou) Co., Ltd, входящих в Prima Group. Рынок указанных компаний охватывает Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Северную Африку и Америку.