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Суспiльство

Освітній марафон: 19-річний українець одночасно навчається у п’яти університетах

Освітній марафон: 19-річний українець одночасно навчається у п’яти університетах

В Україні зафіксували унікальний освітній рекорд: 19-річний Артур Коваленко став наймолодшою людиною, яка одночасно здобуває освіту в п’яти університетах.

З 2022 до 2024 року Артур навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Політологія”. Проте юнак вирішив не обмежуватись однією спеціальністю і вступив ще до чотирьох вишів.

Сьогодні він поєднує навчання одразу у п’яти університетах:

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — “Політологія” (денна форма навчання).

- Київський університет права НАН України — “Право” (заочна форма навчання).

- Державний університет “Київський авіаційний інститут” — “Правоохоронна діяльність” (заочна форма навчання).

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — “Історія та археологія” (заочна форма навчання).

- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова — “Національна безпека” (заочна форма навчання).

Крім навчання, Артур Коваленко активно займається волонтерською діяльністю, є лауреатом премії Президента України та автором книги “Від роду до народу”.

Рекорд Артура Коваленка вже офіційно зареєстрували у Національному реєстрі рекордів України.

 

 

 

 

 

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Артур КоваленкоНаціональний реєстр рекордів Україниосвітній рекорд
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