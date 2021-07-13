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Вопрос реализации проекта «Северный поток-2» должен рассматриваться на встрече в «нормандском формате» вместе с представителями Германии и Франции, поскольку он является неотъемлемой составляющей безопасности Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель встрече с представителями СМИ в Берлине, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Глава украинского государства отметил, что во время встречи с Ангелой Меркель с глазу на глаз они начали детально обсуждать вопросы безопасности, в частности энергетической.

«Для меня это приоритет – безопасность в стране. Это Донбасс. Это Крым. Это «Северный поток-2», который мы считаем большой угрозой, которая умело скрывается под маской экономического проекта», - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня украинский маршрут транспортировки газа в Европу является весомым сдерживающим фактором, а запуск «Северного потока-2» представляет потенциальную угрозу для безопасности во всем регионе. Свидетельством этого является концентрация российских войск на украинской границе.

«Я считаю, что вопрос «Северного потока-2» - и сказал об этом откровенно госпожа Меркель – мы все должны рассматривать с Германией, и с Францией, и с другими участниками Нормандского формата, поскольку это неотъемлемые вопросы безопасности в Украине», - отметил Президент.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Украинского государства выразил убеждение, что Германия действительно занимается вопросом энергетической безопасности не только всей Европы, но и Украины. В частности он напомнил, что в конце 2019 Германия помогала Украине давить на Россию, чтобы она вернула нашей стране средства согласно решению Стокгольмского арбитража.

«Поэтому, если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии Европейского Союза, гарантии Германии, гарантии Франции», - подчеркнул  Зеленский.

В этом контексте президент Украины высказался за то, чтобы вопрос «Северного потока-2» был частью вопросов предстоящей встречи в нормандской формате.

«Об этой идее мы только начали дискутировать, я не получил ответа от мадам Меркель, но думаю, что у нас всех в целом мало времени - очень мало времени у наших стран. Украина в опасности, у нас война, и, как сказала госпожа канцлер, недавно снова было несколько погибших военных. Поэтому я считаю, что конкретика нужна нам из-за того, что мы можем договариваться и хранить (договоренности, - ред.) в будущем», - отметил президент Украины.  
ForUm

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