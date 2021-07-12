12 июля в больницу Новоград-Волынского был доставлен 9-летний мальчик с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины.

В результате первоочередных следственных действий полицейские установили место происшествия и вероятно причастного к причинению огнестрельного ранения ребенка, сообщила пресс-служба МВД.

Начато уголовное производство. Продолжается выяснение обстоятельств.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 14:30 от медиков.

Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела.

По предварительно полученной информации, событие якобы происходило на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились.

Поэтому полицейские провели ряд других следственно-розыскных мероприятий и в результате неотложного обыска по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что ранение ребенка произошло в доме. С места происшествия изъята пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Также сейчас установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.