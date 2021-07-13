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При участии Дарницкой окружной прокуратуры Киева суд объявил обвинительный приговор 42-летнему киевлянину, который, будучи тренером детской команды по футболу, совершил развратные действия в отношении малолетнего подопечного.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, преступление произошло в декабре 2015 года во время выезда команды на детские спортивные соревнования по футболу во Львов.

Обвиняемый ночью зашел в комнату, где находились участники детской футбольной команды, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к кровати одного из мальчиков, обнажил свои половые органы и совершил в отношении малолетнего развратные действия.

Злоумышленника задержали в январе 2016 года. Во время досудебного расследования проведен ряд психолого-психиатрических экспертиз в качестве подозреваемого так и малолетнего потерпевшего, а также проведен следственный эксперимент с участием свидетеля этого события.

Комплекс собранных доказательств полностью подтвердил вину тренера в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Приговором Дарницкого районного суда Киева от 12.07.2021 злоумышленник приговорен к 7 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Кроме того, судом принято решение о включении информации об осуждении лица в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
ForUm

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