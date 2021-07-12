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На Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, чин закладки храма в честь Волынской иконы Божией Матери совершил архиепископ Нафанаил, после Божественной литургии во временном храме по ул. Львовской.

По благословению Предстоятеля УПЦ, архиепископ Нафанаил отметил настоятеля протоиерей Александра Богданова церковной наградой - орденом преподобного Нестора Летописца III степени.

За богослужением вознесли усиленную молитву о мире в Украине и единстве мирового Православия. Также молились об избавлении от коронавирусной инфекции и о здоровье медицинских работников.

После совершения чина закладки нового храма архиерей вручил активным прихожанам медали Волынской иконы, пожелав настоятелю и общине помощи в дальнейших трудах.
ForUm

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