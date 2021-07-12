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Интернет-связь — самый прогрессирующий и многообещающий сегмент рынка телекоммуникационных услуг. Корпоративные клиенты с энтузиазмом осваивают новые технологии и открывают преимущества этих видов связи в решении оперативных и стратегических задач бизнеса. Особенность интернет-телефонии — в гибкости, адаптации и экономичности.

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Еще одна особенность способов связи посредством интернета — персонализация. По сравнению с SIP-телефонией традиционные виды связи не располагают таким количеством тонко настраиваемых параметров и возможностями экономии на разговорах, в том числе по междугородним и международным направлениям. Ознакомьтесь с примерами таких решений в разделе SIP телефония от провайдера «Датагруп», разработанных с учетом запросов и потребностей бизнес-клиентов. Поставщик подбирает оптимальные сервисы под конкретные потребности заказчика. Благодаря собственным первичным, магистральным, аналоговым и цифровым сетевым каналам, без проблем реализуются проекты, независимо от масштаба и сложности.

Особенности SIP-телефонии

Некоторые путают или отождествляют понятия «интернет-телефония», «IP-телефония» и «SIP-телефония».

  • Интернет-телефония, как и IP-телефония — общие глобальные понятия, включающие все существующие способы двухсторонней связи с помощью интернета. IP — расшифровывается, как Internet Protocol, этот протокол лежит в основе обмена мультимедиа файлами между IP-адресами. Общение между сетевыми адресами происходит в режиме реального времени.
  • SIP-телефония — один из многих способов, а точнее протоколов связи, используемых в IP-телефонии. Это самая распространенная, надежная и легко реализуемая технология голосовых двусторонних звонков и видеообщения. Протокол поддерживает объемный набор функций — алгоритмов обработки вызовов.

Достоинства SIP телефонии в:

  1. Мобильности. Пользователи получают услуги связи вне зависимости от их физического местоположения.
  2. Персонализации. Каждый абонент идентифицируется по уникальному номеру.
  3. Масштабируемости. Число пользователей меняется в любое время в сторону уменьшения или увеличения.
  4. Простоте управления. Процесс настраивается через веб-интерфейс. Администратор управляет и контролирует работу сотрудников, независимо от их числа и локации.
  5. Экономии финансов. Компания объединяет ресурсы под управлением единого контакт-центра.

Для осуществления звонков с помощью SIP-протокола не требуется специальное дорогое оборудование. Двухсторонняя онлайн связь поддерживается через:

  • настольные персональные компьютеры;
  • обычные городские стационарные телефоны, которые подключаются через шлюз VoIP;
  • телефонные аппараты с SIP-модулем, подключаемые к Wi-Fi роутеру;
  • ноутбуки;
  • планшеты;
  • смартфоны.

Потенциал SIP-телефонии предоставляет бизнесу, независимо от размеров и направленности, инструмент для результативной организации рабочего процесса, перевода сотрудников на удаленную работу. Достоинство этого вида связи — в возможности привлечения работников в пиковые периоды без вложений в организацию дополнительных рабочих мест.

С этим видом связи легко стартовать частным предпринимателям, стартапам и малому бизнесу. А крупному бизнесу SIP-телефония помогает упорядочить и систематизировать каналы коммуникации.

Учитывая результаты глубокой аналитики компании проще разрабатывать краткосрочные планы и долгосрочную стратегию, выявлять проблемные места и совершенствовать обслуживание клиентов.
ForUm

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