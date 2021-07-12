также в разделеРелигия
В Одессе верующие УПЦ почтили чудотворную Касперовскую икону Божией Матери 4
В УПЦ рассказали, какие качества помогали апостолам стать святыми 5
В УПЦ объяснили, имеет ли значение количество детей в семье 8
В Луцке появится новый храм УПЦ в честь Волынской иконы Богородицы 7
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример святых апостолов Петра и Павла 8
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти апостолов Петра и Павла 11
УПЦ готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси 12
Сегодня верующие УПЦ празднуют день апостолов Петра и Павла 19
Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно ставить на первое место в жизни 13
Митрополит Антоний рассказал, почему каждому важно знать жития святых 24
Врач-священник УПЦ рассказал, как осуждение влияет на душу человека 16
В Зимненском монастыре УПЦ будут обучать регентов 39
На Черниговщине освящен храм УПЦ 12
Украинские и грузинские ученые совместно будут изучать историческое наследие Афона 14
УПЦ в Почаеве проведет большой съезд монашества - 310 наместников со всей Украины 20
Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция 19
Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека 14
На Полтавщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой 11

На Винничине верующие Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, прихожане храма Вознесения Господня села Уланов вместе с настоятелем протоиереем Ярославом Никитиным присоединились к сбору благотворительной помощи для Святогорской лавры.

Усилиями прихожан удалось собрать около четырех тонн помощи.

Как сообщалось ранее, за 6 лет верующие Винницкой епархии передали переселенцам, проживающим в Святогорской лавре, около 400 тонн гуманитарной помощи.

В начале года в сети появился документальный фильм «Рейс-22», который рассказывает о помощи Винницкой епархии Украинской Православной Церкви переселенцам, проживающим в Святогорской лавре.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
16
Теги