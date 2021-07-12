также в разделеРелигия
В Одессе верующие УПЦ почтили чудотворную Касперовскую икону Божией Матери 4
В УПЦ рассказали, какие качества помогали апостолам стать святыми 5
В УПЦ объяснили, имеет ли значение количество детей в семье 8
В Луцке появится новый храм УПЦ в честь Волынской иконы Богородицы 7
Винницкая епархия УПЦ передала 4 тонны гуманитарной помощи для Святогорской лавры 16
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример святых апостолов Петра и Павла 8
УПЦ готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси 12
Сегодня верующие УПЦ празднуют день апостолов Петра и Павла 19
Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно ставить на первое место в жизни 13
Митрополит Антоний рассказал, почему каждому важно знать жития святых 24
Врач-священник УПЦ рассказал, как осуждение влияет на душу человека 16
В Зимненском монастыре УПЦ будут обучать регентов 39
На Черниговщине освящен храм УПЦ 12
Украинские и грузинские ученые совместно будут изучать историческое наследие Афона 14
УПЦ в Почаеве проведет большой съезд монашества - 310 наместников со всей Украины 20
Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция 19
Митрополит Онуфрий рассказал, как Господь хранит каждого человека 14
На Полтавщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой 11

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви празднуют День святых апостолов Петра и Павла.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в Успенском соборе возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

За богослужением вознесли молитвы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

Митрополит Онуфрий рассказал верующим о жизни и подвиге апостолов Петра и Павла. По словам Предстоятеля, каждый из апостолов является для нас образцом определенных качеств: апостол Петр - ревности и твердости в вере, апостол Павел - смирения и невероятного трудолюбия.

Предстоятель УПЦ поздравил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который носит имя обоих первоверховных апостолов (имя апостола Петра - в Крещении). Наместник Лавры поблагодарил Предстоятеля, архиереев, духовенство и всем верующих за молитвы, труды и терпение.

Вчера, накануне дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел особо почитаются Святой Церковью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
11
Теги