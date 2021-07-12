В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви празднуют День святых апостолов Петра и Павла.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в Успенском соборе возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

За богослужением вознесли молитвы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

Митрополит Онуфрий рассказал верующим о жизни и подвиге апостолов Петра и Павла. По словам Предстоятеля, каждый из апостолов является для нас образцом определенных качеств: апостол Петр - ревности и твердости в вере, апостол Павел - смирения и невероятного трудолюбия.

Предстоятель УПЦ поздравил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который носит имя обоих первоверховных апостолов (имя апостола Петра - в Крещении). Наместник Лавры поблагодарил Предстоятеля, архиереев, духовенство и всем верующих за молитвы, труды и терпение.

Вчера, накануне дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел особо почитаются Святой Церковью.