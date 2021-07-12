Все разрешения, необходимые для строительства газопровода «Северный поток-2» в Германии, выданы в полном объеме.

Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, сообщает ТАСС.

«Все разрешения на строительство выданы. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство», - сказала она.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» общей протяженностью 1,2 тысячи километров проходит по дну Балтийского моря и должен доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейское рынки.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники «Северного потока-2». Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варниґа (Matthias Warnig). В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

После того Вашингтон и Берлин начали обсуждать, как уменьшить геополитические выгоды Москвы и последствия для Украины, если газопровод заработает.

Москва в начале июня заявляла, что планирует поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины и после 2024 года. Договор на транзит российского газа через Украину действует до 2024 года.

В то же время правительство Германии поддерживает «Северный поток-2» и уверяет в экономической целесообразности проекта. В стране тем не менее есть немало критиков этого газопровода.