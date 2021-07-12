Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассчитывает, что их фракции удастся собрать 200 голосов при голосовании за законопроект №5596 «О внесении изменений в некоторые законы относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности».

«Вроде бы коллеги с других фракций поддерживают. Наша фракция будет поддерживать, не вся, понятно: есть те, кто против этого. Но думаю, что голосов 200 дадим», - сказал Корниенко журналистам после заседания согласительного совета в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект об обращении конопли в медицинских целях во вторник на внеочередном заседании, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским.