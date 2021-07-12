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12 июля на базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений, начинаются международные украинско-британские военные учения «Казацкая Булава-21», сообщает Генштаб ВСУ.

В торжествах примут участие представители командования Сухопутных войск ВС Украины, оперативного командования «Восток», командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.

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Украинско-британские военные учения «Казацкая Булава - 2021» пройдут с 12 по 24 июля.

Участие в учениях будут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники с из пяти стран-партнеров.

Страны-участницы учений:

  • Украина
  • Великобритания
  • Канада
  • США
  • Королевство Швеция.
ForUm

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