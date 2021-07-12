12 июля на базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений, начинаются международные украинско-британские военные учения «Казацкая Булава-21», сообщает Генштаб ВСУ.
В торжествах примут участие представители командования Сухопутных войск ВС Украины, оперативного командования «Восток», командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.
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Украинско-британские военные учения «Казацкая Булава - 2021» пройдут с 12 по 24 июля.
Участие в учениях будут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники с из пяти стран-партнеров.
Страны-участницы учений:
- Украина
- Великобритания
- Канада
- США
- Королевство Швеция.
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