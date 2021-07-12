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В воскресенье, 11 июля, 84-летний Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной неделю назад операции на кишечнике.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Понтифик прочитал еженедельную молитву с балкона больницы в Риме, где он находится на послеоперационной реабилитации. Эта молитва стала первой, которую Франциск не прочитал из окна, выходящего на площадь Святого Петра.

В целом понтифик чувствовал себя хорошо. Он прочитал подготовленный текст и добавлял свои импровизированные реплики. Молитва продолжалась 10 минут. Во время выступления понтифик заявил, что общее медицинское обслуживание должно быть доступным для всех и бесплатным.

Рядом с понтификом стояли несколько детей - пациентов той же больницы. Папа заявил, что не понимает, почему дети должны страдать.

Франциск также вспомнил об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза, призвав «прекратить виток насилия».

Иногда в речи Папы была слышна одышка, а голос изредка был хриплым. В молодости Франциску удалили часть легкого.

На площади под больницей собрались верующие. Они выкрикивали «Да здравствует Папа!» и размахивали национальными флагами. За молитвой наблюдали также врачи и пациенты.

В воскресенье, 4 июля, Папа Франциск перенес плановую операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Операцию проводила медицинская группа из 10 человек. Он сейчас чувствует себя хорошо.

84-летний понтифик был госпитализирован впервые с момента избрания в 2013 году.
ForUm

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