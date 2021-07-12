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В воскресенье в центре Мариуполя бойцы Закарпатского легиона установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, развернувший Государственный флаг.

Об этом сообщается на странице 128 ОГШБр ВСУ в Facebook.

Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.

Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья и был изготовлен благодаря стараниям закарпатских волонтеров.
ForUm

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