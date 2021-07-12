В воскресенье в центре Мариуполя бойцы Закарпатского легиона установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, развернувший Государственный флаг.
Об этом сообщается на странице 128 ОГШБр ВСУ в Facebook.
Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.
Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья и был изготовлен благодаря стараниям закарпатских волонтеров.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время