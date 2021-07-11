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Полиция Львовской области сообщила, что установлена личность злоумышленницы, которая предоставила ложное сообщение о заминировании двух полицейских учреждений во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В воскресенье, 11 июля, в 05:45, на 102 поступило сообщение о том, что здания Главного управления полиции Львовской области и отдела полиции № 4 Львовского городского управления полиции заминированы.

Правоохранители сообщили, что по указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. После обследования здания и прилегающих территорий — никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

В полиции заявили, что проведенными мероприятиями установлено, что ложное сообщение о заминировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, решается вопрос правовой квалификации.
ForUm

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