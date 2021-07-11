В воскресенье, 11 июля, на Гостомельской трассе вблизи Киева произошло ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами.

Как сообщает телеканал Украина 24, в салоне было 12 пассажиров, восемь из них пострадали. Большинство пострадавших были доставлены в больницу Бучи.

По словам пресс-офицера, количество пострадавших уточняется, но всем им уже оказана медицинская помощь.

На месте ДТП много скорых, приехали патрульные и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.