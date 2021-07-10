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В Тбилиси директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило и директор Национального центра рукописей Грузии им. Корнелия Кекелидзе Заал Абашидзе подписали меморандум об объединении усилий и сотрудничество в исследовании культурно-исторического наследия Афона.

Фото: afon.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на afon.org.ua, Меморандум предусматривает сотрудничество в научно-исследовательской и издательской деятельности, обмен информацией и опытом в сфере изучения афонского наследия, исследования истории, рукописей, старопечатных книг, архивных материалов и осуществления проектов в области археографии и библиографии.

Среди пунктов подписанного Меморандума предусмотрена помощь в поиске рукописей, исторических документов и архивных материалов, касающихся Афона, проведение конференций, выставок, отражающих исторический процесс, связанный с деятельностью грузинских и украинских монахов в монастырях Афона, совместные научные исследования, публикации статей, книг и монографий.

Также во время рабочей поездки в Грузию директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило провел переговоры с руководством Тбилисской духовной академии о сотрудничестве по изучению и популяризации духовно-культурного наследия Афона, совместных издательских проектов, проведению международных научных конференций.

Сергей Шумило передал библиотекам Национального центра рукописей Грузии и Тбилисской духовной академии комплекты книг и исследований об истории Афона, изданных Международным институтом афонского наследия.

 
ForUm

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